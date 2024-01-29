Руководители "Мосфильма" рассказали о новых проектах киноконцерна

Студия готовится отметить 100-летний юбилей

100-летний юбилей готовится отметить киностудия "Мосфильм" во вторник. В понедельник же на пресс-конференции руководители ведущего киноконцерна России рассказали о достижениях и новых проектах.

В минувшем году на базе "Мосфильма" было запущено более 100 кино- и телепроектов. Кроме того, в эксплуатацию ввели Дом костюма и реквизита, где собрана в том числе коллекция ретро-автомобилей. Начал работу большой киноконцертный комплекс с уникальной системой, которой нет аналогов в нашей стране. А также современный съемочный павильон - один из самых крупных в Европе.

"Это новый "Мосфильм", в какой то степени он построен заново, учитывая новый павильон, киноконцертный комплекс. Сегодня студия - одна из лучших в мире и лучшая в Европе, на уровне американских студий Warner, Universal. Ничем не уступает", - отметил Карен Шахназаров, гендиректор "Мосфильма".

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