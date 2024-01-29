ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Руководители "Мосфильма" рассказали о новых проектах киноконцерна

14:48
  • понедельник
  • 29 января 2024

Студия готовится отметить 100-летний юбилей

100-летний юбилей готовится отметить киностудия "Мосфильм" во вторник. В понедельник же на пресс-конференции руководители ведущего киноконцерна России рассказали о достижениях и новых проектах.

В минувшем году на базе "Мосфильма" было запущено более 100  кино- и телепроектов. Кроме того, в эксплуатацию ввели Дом костюма и реквизита, где собрана в том числе коллекция ретро-автомобилей. Начал работу большой киноконцертный комплекс с уникальной системой, которой нет аналогов в нашей стране. А также современный съемочный павильон - один из самых крупных в Европе.

"Это новый "Мосфильм", в какой то степени он построен заново, учитывая новый павильон, киноконцертный комплекс. Сегодня студия - одна из лучших в мире и лучшая в Европе, на уровне американских студий Warner, Universal. Ничем не уступает", - отметил Карен Шахназаров, гендиректор "Мосфильма".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Киностудия "Мосфильм"
Киностудия "Мосфильм"
17-й павильон "Мосфильма"
17-й павильон "Мосфильма"
17-й павильон "Мосфильма"
17-й павильон "Мосфильма"
17-й павильон "Мосфильма"
17-й павильон "Мосфильма"
17-й павильон "Мосфильма"
17-й павильон "Мосфильма"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.