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Зеленский признал принудительную мобилизацию на Украине

13:21
  • понедельник
  • 29 января 2024

По словам президента Украины, "есть случаи" такого характера

На Украине есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и "искали ребят, которые не приходили в военкоматы". Такое признание сделал глава государства Владимир Зеленский.
Минобороны Украины объявило о доработке законопроекта о мобилизации

В интервью телеканалу ARD политик подчеркнул, что военкомы не должны поступать подобным образом — именно поэтому Зеленский, по его словам, "попросил наших военных и депутатов, когда они будут готовить этот законопроект (о мобилизации), чтобы не было шансов ходить по улицам".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый закон о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины должен быть справедливым — это самое главное. При этом политик признал, что сам лично не видел доработанный документ.

Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон утверждал, что "в Европе у нас почти 800 000 украинских мужчин, которые незаконно нарушили украинские законы, сбежав из Украины как трусы". Европарламентарий призвал помочь киевскому режиму вернуть уклонистов.

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