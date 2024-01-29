Контрабандисту с чемоданом золота из "Шереметьево" дали 5 лет колонии

Стоимость обнаруженного превысила 111 миллионов рублей

Пять лет колонии получил контрабандист, который хотел в аэропорту "Шереметьево" провести целый чемодан золота.

Там было спрятано 25 слитков. Они находились под вещами и аккуратно разложены по пакетам. Общий вес находки составил свыше 36 килограмм. По данным экспертизы, стоимость обнаруженного превысила 111 миллионов рублей. Изъятые золотые слитки были обращены в доход государства.

Уточняется, что даже на суде мужчина так и не смог объяснить, откуда у него в чемодане взялся ценный груз.

"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту "Шереметьево" пресечена попытка контрабанды золота в крупном размере. Химкинским городским судом Московской области задержанный признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной коллегии общего режима", - сообщила Елена Витяева, официальный представитель ОПК ФСБ России в "Шереметьево".

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