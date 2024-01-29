Зеленский пытается выставить Россию глобальной угрозой

Весь мир находится "в очень сложном моменте", поэтому Запад должен ради собственного блага продолжать поддерживать Украину. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.

В интервью телеканалу ARD политик заявил, что "можно и геополитически, и финансово остановить Россию с этой войной", при этом "не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны".

Зеленский признал зависимость Украины от поддержки Соединенных Штатов и Евросоюза, но обвинил их в том, что "иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы".

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что все должны быть готовы к будущей войне с Россией, поскольку "в это будет вовлечено все общество, нравится нам это или нет". Он отметил, что предполагаемая война с Россией начнется не завтра, но готовиться нужно уже сейчас.

Однако бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечает, что Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку он не в состоянии вести крупномасштабные бои.

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