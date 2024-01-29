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Украина пригрозила Западу третьей мировой войной в случае отказа в помощи

13:38
  • понедельник
  • 29 января 2024

Зеленский пытается выставить Россию глобальной угрозой

Весь мир находится "в очень сложном моменте", поэтому Запад должен ради собственного блага продолжать поддерживать Украину. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.
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В интервью телеканалу ARD политик заявил, что "можно и геополитически, и финансово остановить Россию с этой войной", при этом "не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны".

Зеленский признал зависимость Украины от поддержки Соединенных Штатов и Евросоюза, но обвинил их в том, что "иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы".

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что все должны быть готовы к будущей войне с Россией, поскольку "в это будет вовлечено все общество, нравится нам это или нет". Он отметил, что предполагаемая война с Россией начнется не завтра, но готовиться нужно уже сейчас.

Однако бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечает, что Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку он не в состоянии вести крупномасштабные бои.

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