Это купянское направление

Подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка на купянском направлении.

Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в Минобороны России. Село Табаевка расположено в Харьковской области.

Кроме того, ВС России за сутки отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Противник потерял до 30 военнослужащих и более пяти единиц техники, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

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