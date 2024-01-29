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ВС России освободили Табаевку в Харьковской области

13:27
  • понедельник
  • 29 января 2024

Это купянское направление

Подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка на купянском направлении.

Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в Минобороны России. Село Табаевка расположено в Харьковской области.

Кроме того, ВС России за сутки отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Противник потерял до 30 военнослужащих и более пяти единиц техники, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

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