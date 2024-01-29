Боррель рассказал о желании ЕС дружить с Центральной Азией против России

Брюссель настроен на укрепление связей с регионом ради санкций

Евросоюз хочет укреплять партнерство с государствами Центральной Азии, прежде всего для обеспечения эффективности своих антироссийских санкций. Такое заявление в понедельник, 29 января, сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат выступил на инвестиционном форуме по транспортному сообщению с участием Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркмении.

По утверждению Борреля, "в нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС", хотя всего четыре года назад "Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий", сообщает РИА Новости.

Чтобы санкции были эффективны, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между ЕС, странами Центральной Азии и Россией, пытаемся анализировать механизм, который позволяет обходить наши санкции, и мы должны нарастить наше сотрудничество в этой сфере, потому что мы нуждаемся в международном партнерстве, чтобы противостоять глобальным вызовам.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупреждала, что страны Запада предпринимают конкретные действия для разобщения стран Центральной Азии — "мы понимаем их цели и задачи и, конечно, это опасно". Но политик выразила убежденность в том, что западным странам не удастся добиться желаемого, поскольку невозможно уничтожить общую историю народов СНГ.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что "лидеры стран Запада выражаются хамовато", при этом "Евросоюз не скрывает истинных намерений нас всячески сдерживать и вытеснять из Центральной Азии".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"