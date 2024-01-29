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Кабмин одобрил законопроект о поддержке вдов бойцов СВО

14:25
  • понедельник
  • 29 января 2024

Власти считают помощь семьям бойцов одним из главных приоритетов

Российское федеральное правительство в целом поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его жену с работы.
Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО

Авторы законодательной инициативы предложили дополнительно защитить семьи участников спецоперации и "в трудную для них минуту дать им время для нормализации жизни".

В отзыве на законопроект, который в понедельник, 29 января, цитирует ТАСС, говорится, что кабмин поддерживает законопроект с учетом его доработки.

В частности, подчеркивается недопустимость гендерной дискриминации, поэтому предлагаемые меры должны распространяться и на мужей женщин-военнослужащих, погибших и признанных ветеранами боевых действий. 

26 января президент России Владимир Путин работал в Санкт-Петербург. Поздно вечером он провел совещание, на котором, в числе прочего, говорили о поддержке участников СВО, в частности, о выплате ими кредитов. Глава государства предложил не взимать с тех, кто вернулся из зоны боевых действий, проценты за период кредитных каникул.

Российский лидер также отмечал, что поддержать бойцов можно, отправив им на фронт поделки, письма и рисунки, как делают многие россияне. Путин пояснил, что "наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают не как произведение искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы".

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