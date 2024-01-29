Власти Техаса разместят колючую проволоку на всей границе штата

Белому дому понадобится "очень много кусачек"

Власти Техаса намерены проложить колючую проволоку по всей границе штата – это порядка 3 тысяч километров.

Об этом заявил вице-губернатор Дэн Патрик. Он отметил, что федеральным властям потребуется "очень много кусачек", чтобы перерезать всю колючую проволоку, передает RT.

По словам Патрика, пару месяцев назад границу Техаса пересекали порядка трех тысяч мигрантов в день. Сейчас этот показатель равен нулю.

Ситуация в Техасе обострилась после того, как Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение на американо-мексиканской границе в Техасе. Это при том, что в 2023 году в штате был зафиксирован рекорд по наплыву нелегальных мигрантов - 2,476 миллиона случаев.

Губернатор Техаса объявил о "вторжении" заявил, что местные власти будут реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.

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