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Новый глава МИД Молдавии назвал главный принцип отношений с Россией

14:45
  • понедельник
  • 29 января 2024

Эти отношения важны для Кишинева, признал Михай Попшой

Отношения Молдавии с Россией будут выстраиваться с учетом интересов молдавских властей и граждан. Такое заявление сделал в понедельник, 29 января, новый министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михай Попшой.
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Как подчеркнул дипломат, для Кишинева отношения с Российской Федерацией являются принципиальными, но будут строиться с учетом интересов Молдавии и ее граждан.

Независимость и территориальное единство страны, по словам Попшоя, являются фундаментом взаимоотношений Молдавии как с Российской Федерацией, так и с любым другим государством, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не забывать про Молдавию в контексте возможной победы России на Украине. Политик предупредил, что это изменит жизнь многих европейских стран, а "для наших балтийских, польских и румынских друзей жизнь станет невозможной".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что результаты муниципальных выборов в Молдавии лишний раз подтверждают: многие жители этой страны выступают за развитие отношений с Россией, несмотря на утверждения официального Кишинева о неуважении Москвой интересов граждан республики.

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