Общее количество доверенных лиц Владимира Путина составило 544 человека

Они смогут вести агитацию

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте.

Также ЦИК зарегистрировала еще 198 доверенных лиц действующего главы государства. В их число вошли деятели культуры и искусств, народные артисты России - Олег Газманов и Сергей Гармаш, певица Юлия Чичерина. Таким образом, общее количество доверенных лиц Владимира Путина - 544. По закону, они смогут вести агитацию.

Удостоверение кандидата в президенты вручили сопредседателю избирательного штаба Владимиру Машкову. Он заявил, что передаст документ главе государства в ближайшее время.

"Наш кандидат идет как самовыдвиженец. У него была возможность баллотироваться от партии. Но для Владимира Владимировича принципиально важно увидеть поддержку россиян. И вы знаете, независимо от того, какие политические предпочтения есть у граждан, то, что было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по законодательству, говорит, конечно, о многом", - отметил Машков.

Также на заседании председатель Центризбиркома Элла Памфилова представила слоган кампании: "Вместе мы сила - голосуем за Россию!". И рассказала, что сегодня начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании. Сделать свой выбор через интернет смогут около 38 миллионов избирателей из 29 регионов - в том числе из Московской, Белгородской и Калининградской областей. Подать заявку можно до 11 марта.

Также ЦИК зарегистрировала еще 140 доверенных лиц кандидата на пост президента от партии ЛДПР Леонида Слуцкого. Претенденты на должность главы государства ведут активную работу в поддержку своей программы. Так, Слуцкий приехал в Благовещенск. Он осмотрел автомобильный пропускной пункт и мост через реку Амур, которые связывают Россию с Китаем, встретился с многодетными семьями и обсудил развитие региона с губернатором области.

"Нам осталось сделать, чтобы люди не уезжали отсюда, а стремились сюда за высокими зарплатами, за профессиональной карьерой, для участия в креативных, инновационных, масштабных проектах, которые составят будущее России. Дальний Восток должен снова превратиться в инфраструктурно-значимый и инвестиционно-привлекательный регион. Собственно, это уже происходит. Нужно просто более форсированно относиться к решению задач Дальневосточного региона", - указал Слуцкий.

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