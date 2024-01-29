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Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах

15:10
  • понедельник
  • 29 января 2024

Об этом сообщили в Кремле

Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах.
Общее количество доверенных лиц Владимира Путина составило 544 человека

Об этом в понедельник, 29 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что является представителем главы государства, а не кандидата.

Вопрос о получении Путиным удостоверения кандидата представитель Кремля перенаправил в штаб, передает РИА Новости.

Ранее ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента России.

Выборы президента России состоятся весной 2024 года. Голосование пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта, впервые в российской истории. Путин примет участие в выборах в пятый раз, в этом году он идет как самовыдвиженец.

Слоганом президентских выборов в 2024 году станет "Вместе мы сила - Голосуем за Россию!".

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