При этом в альянсе рассматривают такую угрозу

Многие армии стран Североатлантического альянса не готовы к конфликту с Россией. Такое признание сделал командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм.

Как заявил военный газете The New York Times, "последние несколько лет прояснили, что НАТО как военный альянс, многие страны, не готовы вести полномасштабные операции".

На человеческом языке, пояснил Пальм, это означает, что государства — члены альянса не готовы воевать с Россией.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил, что Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку НАТО сейчас — это "полностью несостоятельная организация", которая "находится в упадке".

Китайские СМИ при этом указывают, что учения НАТО Steadfast Defender, которые называют крупнейшими за десятилетие, проходят в критический момент — ВСУ терпят неудачи на фронте, поэтому альянс решил оказать военное давление на Россию.

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