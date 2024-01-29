ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эстония признала неготовность стран НАТО воевать с Россией

15:19
  • понедельник
  • 29 января 2024

При этом в альянсе рассматривают такую угрозу

Многие армии стран Североатлантического альянса не готовы к конфликту с Россией. Такое признание сделал командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм.
"Готовиться к войне - хорошая идея": Европа испугалась мифической "российской угрозы"

Как заявил военный газете The New York Times, "последние несколько лет прояснили, что НАТО как военный альянс, многие страны, не готовы вести полномасштабные операции".

На человеческом языке, пояснил Пальм, это означает, что государства — члены альянса не готовы воевать с Россией.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил, что Североатлантический альянс не сможет вступить в прямое столкновение с Россией ради Украины, поскольку НАТО сейчас — это "полностью несостоятельная организация", которая "находится в упадке".

Китайские СМИ при этом указывают, что учения НАТО Steadfast Defender, которые называют крупнейшими за десятилетие, проходят в критический момент — ВСУ терпят неудачи на фронте, поэтому альянс решил оказать военное давление на Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.