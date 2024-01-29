Екатерина Мизулина попала в черный список Евросоюза

Брюссель расширил антироссийские санкции

Европейский союз в понедельник, 29 января, расширил список персональных санкций в рамках глобального режима "за нарушения прав человека". Об этом рассказали в Совете ЕС.

Рестрикции введены против "Лиги безопасного интернета" и ее руководителя Екатерины Мизулиной, а также троих представителей судебной власти России, которых Брюссель обвиняет в "серьезных нарушениях прав человека", сообщает РИА Новости.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отмечал, что "некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности", хотя уже введенные 12 пакетов рестрикций не приблизили завершение конфликта на Украине, зато навредили европейской экономике больше, чем российской.

При этом Брюссель пытается склонить на свою сторону тех, кто до сих пор воздерживается от рестрикций против России. Послы Германии Анке Конрад и Франции Пьер Кошар призвали сербские власти ввести антироссийские санкции, заверив, что место для Сербии в Евросоюзе уже "зарезервировано".

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