Сотрудникам ЦРУ запретили использовать Telegram

На территорию ведомства нельзя проносить телефоны с установленным приложением

Telegram оказался под запретом в Центральном разведывательном управлении США. Сотрудникам не только запретили устанавливать приложение на рабочие компьютеры, но и проносить на территорию комплекса ЦРУ телефоны, на которых есть месенджер.

Запрет касается, в основном, штатных аналитиков российского аналитического отдела – они использовали в работе мессенджер, так как он популярен у военных корреспондентов из России, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что подобный запрет негативно отражается на способности США к разведке и поиску информации по открытым источникам.

В материале подчеркивается, что даже профессионально подготовленные шпионы и аналитики теряются в огромной массе информации, которая сегодня затопила различные соцсети. ЦРУ на днях опубликовало видео на русском языке, приглашая на работу россиян, якобы недовольных властями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"