ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудникам ЦРУ запретили использовать Telegram

15:28
  • понедельник
  • 29 января 2024

На территорию ведомства нельзя проносить телефоны с установленным приложением

Telegram оказался под запретом в Центральном разведывательном управлении США. Сотрудникам не только запретили устанавливать приложение на рабочие компьютеры, но и проносить на территорию комплекса ЦРУ телефоны, на которых есть месенджер.

Литва выплатит штраф за применение пыток в секретной тюрьме ЦРУ
К терактам на Крымском мосту оказались причастны инструкторы ЦРУ

Запрет касается, в основном, штатных аналитиков российского аналитического отдела – они использовали в работе мессенджер, так как он популярен у военных корреспондентов из России, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что подобный запрет негативно отражается на способности США к разведке и поиску информации по открытым источникам.

В материале подчеркивается, что даже профессионально подготовленные шпионы и аналитики теряются в огромной массе информации, которая сегодня затопила различные соцсети. ЦРУ на днях опубликовало видео на русском языке, приглашая на работу россиян, якобы недовольных властями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Telegram
Telegram
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.