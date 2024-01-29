Памфилова представила слоган президентских выборов 2024 года

"Вместе - мы сила, голосуем за Россию"

В понедельник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Удостоверение вручили сопредседателю избирательного штаба Владимиру Машкову. Также ЦИК зарегистрировала ещё 198 доверенных лиц действующего главы государства. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что с сегодняшнего дня начался приём заявок на участие в онлайн-голосовании. Кандидаты от парламентских партий ведут активную работу в регионах.

Народный артист и режиссер, а еще и сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков с волнением демонстрирует удостоверение нового зарегистрированного кандидата на должность президента России. Обещает в самое ближайшее время из рук в руки передать документ его владельцу – Владимиру Путину.

"Наш кандидат - идёт как самовыдвиженец. У него была возможность баллотироваться от партии. Но для Владимира Владимировича принципиально важно увидеть поддержку россиян. И вы знаете, независимо от того - какие политические предпочтения есть у граждан. И то, что было собрано в 10 раз больше подписей, чем собрано по законодательству - говорит, конечно, о многом", - заявил Владимир Машков.

Каждый подписанный лист ждал длительный процесс проверки. Десятки сотрудников ЦИКа досконально изучали не только списки лиц - кто поставил подпись за кандидата, но и тех, кто их собирал. В работе впервые задействовали и искусственный интеллект. Если нейросеть находила неточности, подписи отдавали на перепроверку, в том числе почерковедов.

"В результате проведенной проверки недействительными признаны 91 подпись из 60 тысяч. Это неточности в сведениях об избирателях", - сообщила Наталья Бударина, секретарь ЦИК России.

Это всего пять сотых процента от числа поданных подписей. Неточности в сведениях об избирателях – это когда человек, например, подписал лист, но забыл прописать свои данные. То есть незначительное нарушение при оформлении. Но в ЦИК символ не засчитывают даже при малейших неточностях. При этом недостоверных подписей – другими словами, подделок – в подписных листах за Владимира Путина нет. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах президента России. Так же, как и глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии "Новые люди" Владислав Даванков и депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов.

Некоторых из них можно встретить на улице ранним утром. Вице-спикер Госдумы и единый кандидат от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков во время пробежки заряжается энергией на целый день. График плотный. Вот он уже посещает "Петербургский тракторный завод" — одно из старейших машиностроительных предприятий страны. Говорили о проблемах роботизации производства и успехах импортозамещения. Впрочем, это лишь небольшая сфера, которую кандидат в президенты собирается включить в свою предвыборную программу.

"Первого февраля я буду представлять программу - это 12 блоков, они связаны со всем: с производством, с поддержкой малого и среднего... предпринимателей, со свободами в нашей стране, в конце концов. Обязательно здравоохранение и образование", - рассказал Владислав Даванков.

На другом конце страны, в Амурской области, работает другой кандидат – лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Делегация посетила мост "Благовещенск – Хэйхэ" и международный автомобильный пункт пропуска. 16 полос движения, за сутки пропускная способность составит почти под тысячу автомобилей. А после встреча с многодетными семьями и теми, кто взял детей под опеку. Приходилось подбирать особенные слова. Вообще весь Дальний Восток, считает Леонид Слуцкий, требует особого подхода.

"Мы видим, как сейчас развивается Дальний Восток. Нам осталось сделать, чтобы люди не уезжали, а стремились сюда - за высокими зарплатами, за профессиональной карьерой, для участия в креативных масштабных проектах", - отметил Леонид Слуцкий.

До выборов остается всего полтора месяца. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. И несмотря на срочные дела, отпуск или командировку отдать свой голос будет можно в том месте, где находится избиратель. А уже скоро на вывесках во всех городах появится предвыборный слоган.

"Вместе - мы сила, голосуем за Россию. Важно серьезно отнестись к кампании, прийти на выборы, показать свою гражданскую зрелость, что не все равно, что в стране будет происходить. Вот почему вместе мы сила как народ", - заявила Элла Памфилова.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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