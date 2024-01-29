Венгерский министр: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по Украине

Будапешт намерен стоять на своем

Пока Байден выступал перед баптистами в церкви, снова заблудившись, что было понятно по испуганному взгляду американского президента, республиканцы в лице спикера палаты представителей Конгресса готовили ему новый удар. Перед тем, как отправиться на очередное предвыборное мероприятие, американский лидер заявил, что в кризисе на южной границе США якобы наметился прогресс. И он даже готов принять жесткие меры в отношении нелегальной миграции, если сенаторы, конечно, примут соответствующий документ.

"Президент Байден сделал ложное заявление о том, что ему нужно, чтобы Конгресс принял новый закон, позволяющий ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда. Как я объяснил ему в письме в конце прошлого года и неоднократно повторял ему с тех пор, он должен сам немедленно издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу, которую он создал", - заявил Майк Джонсон, спикер палаты представителей Конгресса США.

Без этого, неоднократно подчеркивали республиканцы, не будет и ни каких новых миллиардов для Украины, бремя поддержки которой, похоже, полностью ложится на плечи Евросоюза. Впрочем, в Брюсселе этому даже рады. Как и в большинстве европейских столиц, не высказывающих особых возражений. Особняком тут стоит разве что Венгрия. Её власти категорически против выделения 50 миллиардов Киеву. Однако еврочиновники, пишет "Файнейшал Таймс", все же рассчитывают продавить Орбана, пригрозив ему чем-то вроде внутриевропейских санкций.

Вот тебе и равноправие в рамках Европейского союза, которым так любят хвастаться в этих, как сказал Боррель, "райских садах". Впрочем, Будапешт намерен стоять на своем. Во всяком случае, министр Венгрии по делам ЕС заявил именно об этом:

"Эта информация подтверждает то, о чём уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления. Венгрия не видит связи между поддержкой Украины и доступом к ресурсам ЕС и не позволит это другим. Венгрия не поддастся на шантаж!"

В Киеве этих денег, конечно, очень ждут. Тем более, если верить декларации о доходах, Зеленский за последний год, оказывается, стал беднее в три раза. Так что все эти сообщения в западной прессе о тотальной коррупции, приобретении яхт и домов за десятки миллионов долларов ни что иное как российская пропаганда, утверждает Зеленский в интервью немецким СМИ. Не забывая при этом пугать всех началом третьей мировой войны. Ведь если Украина падет, говорит глава киевского режима, Россия на этом не остановится.

Журналистка понимающе кивает, даже не задаваясь вполне логичным вопросом - а зачем это России? В отличие от независимых западных экспертов, которые подобной угрозы для Европы не видят.

"Россия не собирается вторгаться в Европу. Боже правый. Зачем им это нужно? У Европы нет ничего, что им нужно. Им не нужны трансгендеры. Им не нужны активные гомосексуальные организации. Им не нужны эти коррумпированные профсоюзы. И уж точно им не нужны все эти шуты, которые выдают себя за политиков", - сказал Ларри Джонс, бывший аналитик ЦРУ.

Причем, в победу Киева, пишет издание "Вашингтон пост", никто из них на самом деле не верит. Да и властям Украины, констатирует американское издание, все труднее скрывать чувство отчаяния, учитывая, что шанс на победу фактически упущен. А перспективы финансовой помощи и со стороны США, и со стороны ЕС овеяны туманом, который в отношении Евросоюза развеется 1 февраля. Именно в этот день пройдет саммит лидеров Евросоюза, на котором будет решаться судьба пакета помощи для Украины, заблокированного Венгрией.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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