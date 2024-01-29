Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности

Сотрудничество в рамках Союзного государства продолжает развиваться

Россия и Белоруссия продолжат совместную работу над обеспечением равной и неделимой безопасности. Такое заявление сделал в понедельник, 29 января, российский лидер Владимир Путин.

Как уточнила пресс-служба Кремля, в этот день Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят в Санкт-Петербурге заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Владимир Путин напомнил, что Москва и Минск плотно взаимодействуют на мировой арене и оказывают друг другу союзническую поддержку.

При этом благодаря успешному выполнению 28 совместных программ в России и Белоруссии были созданы условия для проведения макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для развития обеих стран в технологической сфере, цитирует Путина ТАСС.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что у России и Белоруссии нет врагов, но есть интересы народов и взаимные союзнические обязательства — такие посылы заложены в проекте обновленной белорусской военной доктрины.

Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркивал, что Москве и Минску удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает. Что касается публикаций о якобы утрате Белоруссией суверенитета, Лукашенко заявил, что это "всякие там вякания и писания", а в действительности в своей стране "принимаем решения только мы".

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