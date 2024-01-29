ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Москва и Минск будут работать над обеспечением равной безопасности

15:45
  • понедельник
  • 29 января 2024

Сотрудничество в рамках Союзного государства продолжает развиваться

Россия и Белоруссия продолжат совместную работу над обеспечением равной и неделимой безопасности. Такое заявление сделал в понедельник, 29 января, российский лидер Владимир Путин.
Лукашенко предостерег руководство Белоруссии от ошибок Горбачева

Как уточнила пресс-служба Кремля, в этот день Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проводят в Санкт-Петербурге заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Владимир Путин напомнил, что Москва и Минск плотно взаимодействуют на мировой арене и оказывают друг другу союзническую поддержку.

При этом благодаря успешному выполнению 28 совместных программ в России и Белоруссии были созданы условия для проведения макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для развития обеих стран в технологической сфере, цитирует Путина ТАСС.

Ранее белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что у России и Белоруссии нет врагов, но есть интересы народов и взаимные союзнические обязательства — такие посылы заложены в проекте обновленной белорусской военной доктрины.

Белорусский президент Александр Лукашенко подчеркивал, что Москве и Минску удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает. Что касается публикаций о якобы утрате Белоруссией суверенитета, Лукашенко заявил, что это "всякие там вякания и писания", а в действительности в своей стране "принимаем решения только мы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.