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Путин провозгласил Белоруссию атомной державой

15:53
  • понедельник
  • 29 января 2024

Президент напомнил про строительство второго блока БелАЭС

Белоруссия стала атомной державой после того, как в стране при участии России была построена атомная электростанция. Такое заявление сделал в понедельник, 29 января, российский президент Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
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Напомнив, что при участии России в 2023 году в Белоруссии было завершено строительство второго блока БелАЭС, Путин подчеркнул, что "это, конечно, очень серьезное движение вперед".

Речь идет не просто о строительстве объекта — это, "как мы всегда говорим, отрасль создается", "в этом смысле Белоруссия, конечно, стала атомной державой", цитирует Путина РИА Новости.

На Западе ранее обвиняли Москву и Минск в подготовке к ядерной агрессии, поскольку Россия разместила часть своего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Однако начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отмечал, что Москва никому никогда не угрожает применением своего ядерного арсенала, оно лишь служит гарантом безопасности.

Замдиректора департамента по контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов подчеркнул, что размещение ТЯО в Белоруссии не нарушает ее безъядерный статус, так как переданное вооружение полностью контролирует Россия.

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