Глава РЖД прокомментировал историю с котом Твиксом

Белозеров призвал усовершенствовать правила перевозки животных

Гендиректор РЖД Олег Белозеров впервые прокомментировал инцидент с котом Твиксом, который произошел в январе этого года. Животное высадили из вагона на мороз.

Белозеров отметил, что необходимо усовершенствовать правила перевозки животных.

"Такое не должно было произойти. Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум, откликаться на такие вещи", - заявил Белозеров Телеграм-каналу SHOT.

Напомним, инцидент произошел 11 января на поезде сообщением "Екатеринбург - Санкт-Петербург". Проводница на станции Киров выбросила из вагона кота, который убежал от хозяина и бегал по составу. Кот умер из-за укуса животного и обморожения в километре от городского вокзала.

Позже стало известно, что проводницу временно отстранили от работы. В РЖД также извинились перед хозяином погибшего кота.

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