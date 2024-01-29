Путин напомнил об общей истории России и Белоруссии

Страны вместе отмечают значимые памятные даты

Общие духовные ценности и общая история – та прочная основа, на которой строится партнерство России и Белоруссии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Российский лидер напомнил о важнейших памятных датах, значимых для двух братских народов. В июле страны отметят 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. А в мае 2025 года - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что народы крепко связаны общей историей и духовными ценностями, семейными и родственными узами. Союзничество и стратегическое партнерство России и Белоруссии зиждется именно на такой прочной основе, приводит слова российского президента РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"