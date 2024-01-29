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Евросоюз рассчитывает на честное расследование Киевом хищений оружия на Украине

16:30
  • понедельник
  • 29 января 2024

В Брюсселе в этом даже не сомневаются

Евросоюз осведомлен о расследовании случаев коррупции в сфере закупок оружия, которое начали украинские власти. В ЕС не сомневаются, что оно будет честным и его доведут до конца, заявил представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

В Минобороны Украины признали хищения на миллиарды гривен
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В Брюсселе прокомментировали распространенную Службой безопасности Украины информацию о воровстве в украинском минобороны при закупках оружия. Стано подчеркнул, что у него нет сомнений в честности расследования, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ пришли с обысками к чиновникам минобороны Украины. Следствие считает, что они похитили 1,5 миллиарда долларов в процессе закупок снарядов для украинских Вооруженных сил.

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