ФСБ задержала троих калининградцев с картами секретных объектов

За разглашение гостайны предусмотрено до 7 лет лишения свободы

Трое жителей Калининградской области задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности. Как сообщили в ведомстве, во время оперативно-розыскных мероприятий установлен факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности с секретными сведениями.

Изъятые карты проверили специалисты штаба Балтийского Флота. Они подтвердили, что картографические материалы содержат достоверные и секретные данные, составляющие государственную тайну.

В спецслужбе подчеркнули, что Калининградская область - эксклав, который окружен недружественными странами. А с учетом проведения Россией специальной военной операции на Украине защита государственной тайны приобрела особое значение. За разглашение таких сведений задержанным грозит до 7 лишения свободы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"