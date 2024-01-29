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ФСБ задержала троих калининградцев с картами секретных объектов

16:55
  • понедельник
  • 29 января 2024

За разглашение гостайны предусмотрено до 7 лет лишения свободы

Трое жителей Калининградской области задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности. Как сообщили в ведомстве, во время оперативно-розыскных мероприятий установлен факт незаконного получения и хранения фигурантами карт местности с секретными сведениями.

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Изъятые карты проверили специалисты штаба Балтийского Флота. Они подтвердили, что картографические материалы содержат достоверные и секретные данные, составляющие государственную тайну.

В спецслужбе подчеркнули, что Калининградская область - эксклав, который окружен недружественными странами. А с учетом проведения Россией специальной военной операции на Украине защита государственной тайны приобрела особое значение. За разглашение таких сведений задержанным грозит до 7 лишения свободы, передает РИА Новости.

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