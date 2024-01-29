CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года

Фигуристку признали виновной в нарушении антидопинговых правил

Российская фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года. Спортивный арбитражный суд в Швейцарии решил, что спортсменка виновна в нарушении антидопинговых правил.

Как сказано в заявлении пресс-службы CAS, на Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года - считая с 25 декабря 2021-го. При этом все результаты фигуристки, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями.

В заявлении подчеркивается, что решение комиссии CAS является окончательным и обязательным. В то же время, стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней, передает ТАСС.

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