Премьер Грузии объявил об отставке

Посты покинут все ключевые министры

Кадровые перестановки в правительстве свидетельствуют о демократии. С таким заявлением выступил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, объявивший о своей отставке с поста главы правительства.

Гарибашвили, последовательно выступавший против антироссийских санкций, уточнил, что официально решение об отставке будет оглашено 1 февраля, на съезде правящей партии "Грузинская мечта". Политик сообщил, что получил предложение стать председателем партии и отметил необходимость дать возможность другим поработать в правительстве, передает "Sputnik Грузия".

Грузинские СМИ сообщают со ссылкой на информированные источники, что посты в правительстве покинут шесть министров. Ожидается, что сменятся главы министерств иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры. А Гарибашвили на должности премьера сменит нынешний председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"