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Путин и Лукашенко подписали декрет о развитии Союзного государства до 2026 года

18:49
  • понедельник
  • 29 января 2024

Также утверждено создание медиакомпании

Декрет о реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы подписали президенты России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели заседание Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге.

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Как сообщалось ранее, особенностью трехлетнего плана станет то, что его будут утверждать вице-премьеры. Это позволит более оперативно реагировать на вызовы времени и на ситуацию в хозяйственной жизни двух стран, а также вносить коррективы.

Путин и Лукашенко подписали также постановление о создании медиакомпании Союзного государства и резолюцию об урегулировании вопросов собственности. Также президенты утвердили постановление о стратегии научно-технического развития и развитии железнодорожной инфраструктуры, передает РИА Новости.

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