Путин и Лукашенко обсудили развитие Союзного государства

Задача - выйти на принципиально новый уровень интеграции

Целый ряд важных решений, направленных на углубление взаимодействия Москвы и Минска, одобрили сегодня участники заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Подписи под соответствующими документами поставили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В частности, утверждена новая стратегия научно-технологического развития, которая содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов.

Члены российско-белорусской делегации хорошо всем знакомы. Для участия в заседании Госсовета собрались главы правительств, парламентов, руководители ключевых ведомств. Лейтмотивом на совещании стала тема расширения взаимодействия в самых разных сферах. Но начали с анализа масштабных союзных программ. Взгляд президента России на папку, в которой как раз подробное описание направлений сотрудничества между Москвой и Минском - красноречивее любых слов. Товарооборот двух стран превысил 54 млрд долларов в 2023-м.

"Благодаря успешному выполнению 28 отраслевых союзных программ унифицировано российское и белорусское законодательство, сформированы правовые и организационные основы общего экономического пространства, созданы условия для проведения макроэкономической и денежной политики. Для минимизации ущерба от незаконных западных рестрикций", - заявил Путин.

Программа визита Александра Лукашенко в Россию была обширной. В Санкт-Петербурге белорусский лидер третий день. СМИ подробно освещали визит. Но, по словам Дмитрия Пескова, и за кадром активная работа продолжалась. Анализировали экономические проблемы. Много внимания уделили сотрудничеству со странами Африки и Азии. Цитируя Александра Лукашенко, во время общения с российским коллегой обсуждали все темы - от Северного полюса до Южного.

Говорили и про космос тоже: весной на МКС с Байконура отправится женщина-космонавт из Белоруссии. Ещё одно направление сотрудничества - создание в Белоруссии атомной отрасли. Именно Россия помогала строить Белорусскую АЭС. Всего в повестку заседания вошли 15 пунктов. Они касаются промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, логистики, цифровых технологий. Важнейшая тема для обеих стран - импортозамещение. Опыт в этой сфере за последние годы и у Москвы, и у Минска накоплен колоссальный.

"Главная задача в промышленной сфере - активизация сотрудничества в сфере импортозамещения. Здесь много сделано, мы многое сделали... Нас не удалось поставить на колени. Наоборот, мы мобилизовались", - заявил Лукашенко.

Решено создать медиахолдинг Союзного государства. Он, по словам Лукашенко, поможет "не проиграть битву за умы и сердца". Поднимался вопрос взаимного признания электронной подписи. Она нужна, чтобы предприниматели из Белоруссии могли участвовать в торгах, заключать контракты на исполнение работ и поставок товаров в интересах российских госорганов. Говорили и про другие проблемы бизнеса, а они, несмотря на мощное развитие программ в рамках Союзного государства, возникают и сегодня. Тема важная: почти две с половиной тысячи российских компаний работают в Белоруссии.

"Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", - сказал Путин.

Основной же целью встречи стало обсуждение развития Союзного государства в ближайшие два года. Задача - выйти на принципиально иной уровень интеграции сразу по 11 направлениям. Состоявшееся в Петербурге заседание, уровень его подготовки, состав участников - всё подтвердило особый уровень связи между двумя государствами. Только на то, чтобы поставить подписи под всеми документами, лидеры потратили около 10 минут.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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