США готовят военный ответ на атаку на Ближнем Востоке

Трое военных погибли

Власти США обсуждают военный ответ в отношении проиранских боевиков в связи с нападением на своих военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники. Он приводит слова неназванного чиновника, что США не хотят войны, но ответственные за атаку должны "почувствовать реакцию" Вашингтона. Иран отрицает свою причастность к удару по американскому объекту.

Пока верховный главнокомандующий армии США спал, а у министра обороны был последний день больничного, сенаторы и отставные ястребы, как умели, заполняли "опасный вакуум власти", подталкивая планету к третьей мировой.

Где именно произошла атака на американскую военную базу, не сообщается. По одним сведениям, пострадал объект под кодовым названием "Башня" в Иордании, недалеко от сирийской границы. В Аммане заявили, что целью нападения была база "Эт-Танф" в Сирии.

Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника пишет, что американцы просто перепутали вражеский дрон со своим. Который в тот момент возвращался на базу. Поэтому и сбивать не стали. Трое военных погибли. Пострадавших больше трех десятков. Восьмерых пришлось экстренно эвакуировать. Это первые официальные потери США с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"У нас был тяжелый день на Ближнем Востоке. Мы потеряли трех отважных бойцов в результате атаки на одну из наших баз. И мы ответим", - заявил Джо Байден.

"Когда и где посчитаем нужным" - добавил Пентагон в письменном заявлении, возложив ответственность на неких ополченцев, поддерживаемых Ираном. Никаких доказательств или конкретики. В Тегеране уже возразили.

"Иран не имеет никакого отношения к этим нападениям, и конфликт идёт между Соединёнными Штатами Америки и группами сопротивления в регионе, которые воюют друг против друга", - заявил Амир Саид Иравани, постоянный представитель Ирана при ООН.

Если быть точнее, шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", бойцы которого взяли на себя ответственность за атаку на американскую базу. Что, в принципе, неудивительно, учитывая, во что США превратили некогда процветающие государство Ближнего Востока. После таких заявлений официальная риторика Белого Дома слегка смягчилась. Впрочем, как пишет агентство Bloomberg, это лишь видимость:

"Американские военные могут провести тайную операцию, в рамках которой они нанесут удар по Ирану, но не возьмут на себя ответственность за это. Тем самым США отправят самый четкий сигнал".

Учитывая предвыборную гонку и стремительно падающий рейтинг, любая политическая слабость для Байдена сейчас может стать фатальной ошибкой. Ближний Восток уже выглядит как "бесславная страница" его президентства. Только за последние месяцы американские военные базы в регионе атаковали несколько раз. Ответ всегда был скорее демонстративным. Для полноценного втягивания в конфликт у США нет ни денег, ни ресурсов, подчёркивают эксперты. Не справляется со своей функцией и коалиция, которую американцы пафосно представили миру как единственно верный механизм защиты судоходства в Красном море. Йеменские хуситы сегодня заявили, что подбили военный корабль США.

Стоимость морских перевозок из Европы и обратно уже подскочила в пять раз, пишет Politico. А задержка в среднем составляет три недели. Цифры куда убедительнее пространных речей американского президента.

"Субъектность возрастает арабских государств. Они превращаются в некую единую силу. И на сегодняшний день уже теми израиле-арабскими войнами, которые в том числе разжигали и Соединённые Штаты Америки, чтобы управлять хаосом на Ближнем Востоке и тем самым контролировать этот важный регион мира для США - сегодня уже не получается", - отметил Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии экономического университета имени Плеханова.

Но и менять что-то Штаты, похоже, не намерены. Шесть топливозаправщиков экстренно перебрасываются на Ближний Восток. Три американских стратегических бомбардировщика Б-52 приземлились в Израиле. Нести они могут в том числе и ядерное оружие. А значит попытки Байдена "спасти лицо" и остаться в президентском кресле могут дорого обойтись всему человечеству.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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