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В Кремле оценили дисквалификацию Валиевой

19:12
  • понедельник
  • 29 января 2024

Россия должна защищать своих спортсменов

Решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой политизировано. Вердикт Спортивного арбитражного суда в Швейцарии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года
РУСАДА передало ВАДА информацию о невиновности Валиевой

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия должна защищать своих спортсменов до конца. По словам Пескова, Москва задействует механизмы апелляции, передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе CAS заявили, что на Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года - считая с 25 декабря 2021-го. При этом все результаты фигуристки, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулируются - со всеми вытекающими из этого последствиями.

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