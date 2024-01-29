Французские сельхозпроизводители едут в столицу

Власти Франции пойдут на некоторые уступки бастующим аграриям - об этом заявили в кабмине после внеочередного заседания в Елисейском дворце. Тем временем "тракторный бунт" докатился до Парижа. Сегодня аграрии начали большую осаду французской столицы. В ответ силовики вывели на улицы бронетранспортеры.

Все шоссе, ведущие в Париж, фактически перекрыты в 20-30 километрах от столицы. Местами вспыхивают локальные беспорядки, когда разгневанные фермеры ловят иностранные фуры, везущие во Францию импортные продукты. С водителями, конечно, ничего не делают, а вот груз уничтожают.

Французские сельхозпроизводители идут на Париж. Словно выставка достижений мирового тракторостроения. По всем междугородним магистралям Франции к столице стягиваются огромные колонны сельхозтехники. От маленьких тракторов до огромных, от раритетных до современных. На плакатах пишут регионы, которые представляют фермеры.

С другой стороны баррикад - на шоссе выведены 15 тысяч жандармов и полицейских. Блокпосты усилены бронетехникой с вполне боевым оружием. Как ранее пояснили в министерстве внутренних дел Франции, бронетехника нужна для того, чтобы в случае столкновений можно было противостоять тяжёлым тракторам протестующих.

Осаду Парижа организовали Профсоюз молодых фермеров и Национальная федерация сельхозпрофсоюзов Франции. В акции ожидается участие до двух с половиной тысяч машин. И продлится она "столько, сколько потребуется". Местная продукция значительно дороже импортной, потому деятельность французских фермеров ограничена экологическими стандартами, которые не распространяются на заграничных аграриев. Французы, конечно, выступают за экологию, но такие методы собственного правительства называют экологией карательной.

Похоже, пришло время переходить с говядины на лягушатину, шутят многие. Правительство пообещало фермерам помочь, но все вносимые предложения проблемы не решают. Политологи прогнозируют ещё более серьёзное углубление внутреннего кризиса во Франции, что в преддверии Летних олимпийских игр в Париже грозит привести к непредсказуемым последствиям.

"В преддверии Олимпиады Францию "трясет" из-за привлечения нелегальных рабочих к строительству инфраструктуры и многочисленных национальных противоречий, которые часто сталкивают либеральное центральное правительство Макрона с социалистическим мэром Парижа Идальго", - пишут западные СМИ.

Французских фермеров сегодня поддержали таксисты. Начали свою акцию под названием "улитка". Занимают все полосы движения и едут очень медленно. Своей акцией таксисты хотят выразить несогласие с обновленными правилами медицинских поездок, часть которых оплачиваются из бюджета. Водители против совместных перевозок нескольких пациентов, как настаивает правительство, отмечая, что их доходы при этом серьёзно падают. Требуют отменить соглашение о санитарном транспорте, которое вступает в силу с 1 февраля.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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