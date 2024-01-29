Ален Делон помещен под судебный надзор

Актер ограничен в правах

Судебный надзор и ограничение в некоторых правах: такое решение принял специальный судья по делам опеки после обращения адвокатов французского актера Алена Делона и его дочери Анушки. Делон сможет самостоятельно совершать большинство привычных операций, за исключением самых важных - таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек, личность которого не раскрывается, передает телеканал BFMTV.

Ранее младший сын знаменитого актера, 29-летний Ален-Фабьен, рассказал журналистам, что его отец испытывает серьезные проблемы со здоровьем, в том числе когнитивные нарушения. Он и его старший брат, 59-летний Антони, настаивали на установлении опеки над отцом. Дочь Делона Анушка противилась этому, поскольку опекун получил бы под свой контроль компании отца.

По данным французских СМИ, конфликт в семье Делона связан с разделом его наследства. Половину он завещал дочери, а другую половину разделил между сыновьями. 88-летний актер обладает колоссальным состоянием: это, в частности, роялти за использование его имени в парфюмерии, табачных изделиях и одежде. Также Делон собрал коллекцию произведений искусства, часть которой ранее продал 17 миллионов евро. Сыновья актера при этом заверяют, что у них нет претензий по поводу распределения наследства и они согласны с решением отца.

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