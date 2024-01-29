ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ален Делон помещен под судебный надзор

20:08
  • понедельник
  • 29 января 2024

Актер ограничен в правах

Судебный надзор и ограничение в некоторых правах: такое решение принял специальный судья по делам опеки после обращения адвокатов французского актера Алена Делона и его дочери Анушки. Делон сможет самостоятельно совершать большинство привычных операций, за исключением самых важных - таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек, личность которого не раскрывается, передает телеканал BFMTV.

Французский суд отказался рассматривать дело об отцовстве Алена Делона
Ален Делон решил вернуться в кино

Ранее младший сын знаменитого актера, 29-летний Ален-Фабьен, рассказал журналистам, что его отец испытывает серьезные проблемы со здоровьем, в том числе когнитивные нарушения. Он и его старший брат, 59-летний Антони, настаивали на установлении опеки над отцом. Дочь Делона Анушка противилась этому, поскольку опекун получил бы под свой контроль компании отца.

По данным французских СМИ, конфликт в семье Делона связан с разделом его наследства. Половину он завещал дочери, а другую половину разделил между сыновьями. 88-летний актер обладает колоссальным состоянием: это, в частности, роялти за использование его имени в парфюмерии, табачных изделиях и одежде. Также Делон собрал коллекцию произведений искусства, часть которой ранее продал 17 миллионов евро. Сыновья актера при этом заверяют, что у них нет претензий по поводу распределения наследства и они согласны с решением отца.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ален Делон
Ален Делон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.