В Киеве сообщили об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ

Официального подтверждения информации пока нет

Главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы со ссылкой на источники, близкие к властям в Киеве.

Информация появилась, в частности, в соцсетях на страницах бывшего депутата Рады, экс-главы информационного отдела запрещенного в России "Правого сектора"* Борислава Березы. Сначала он сообщил, что Зеленский подписал указ о снятии с поста главкома ВСУ Валерия Залужного. Позже написал, что информация подтвердилась.

Такие же сообщения появились в некоторых украинских СМИ. Издания ссылаются на собственные источники в офисе Зеленского. Причина отставки Залужного не называется, передает RT.

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