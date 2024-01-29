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В Киеве сообщили об увольнении Залужного с поста главкома ВСУ

20:29
  • понедельник
  • 29 января 2024

Официального подтверждения информации пока нет

Главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы со ссылкой на источники, близкие к властям в Киеве.

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Информация появилась, в частности, в соцсетях на страницах бывшего депутата Рады, экс-главы информационного отдела запрещенного в России "Правого сектора"* Борислава Березы. Сначала он сообщил, что Зеленский подписал указ о снятии с поста главкома ВСУ Валерия Залужного. Позже написал, что информация подтвердилась.

Такие же сообщения появились в некоторых украинских СМИ. Издания ссылаются на собственные источники в офисе Зеленского. Причина отставки Залужного не называется, передает RT.

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