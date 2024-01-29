Минобороны Украины опровергло сообщения об отставке главкома ВСУ

Не подтвердили и увольнение главы ведомства Умерова

Сообщения об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного – неправда, заявили в украинском Минобороны. На многочисленные обращения журналистов военное ведомство ответило в Telegram.

Не подтвердили в Минобороны и информацию об увольнении главы ведомства Рустема Умерова. Об отставке министра ранее сообщили некоторые украинские Telegram-каналы.

О том, что главкома ВСУ Валерия Залужного сняли с должности, первым сообщил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке. Соответствующего указа пока нет, уточнял нардеп.

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