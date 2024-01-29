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Собянин: Водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

21:13
  • понедельник
  • 29 января 2024

Ей вернут первоначальный облик

В столице согласовали проект реставрации уникальной водоемной башни XIX века, которая расположена на станции "Москва-Товарная" Рязано-Уральской железной дороги. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Построенная в 1898 году башня снабжала водой находящиеся рядом депо и подъезжающие паровозы. Специалисты вернут зданию в 1-м Павелецком проезде первоначальный облик", – сообщил Собянин.

Водоемную башню отреставрируют по программе "1 рубль за квадратный метр в год". На объекте расчистят кирпичные стены, устранят трещины, восстановят двери и окна.

"По договору аренды с городом инвестор приведет в порядок объект культурного наследия и сможет перейти на льготную ставку. После полного завершения всех работ здесь планируют проводить выставки", – отметил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве в этом году отреставрируют три известных архитектурных ансамбля. Это башни и другие сооружения Донского монастыря, Алексеевский женский монастырь и здание Центросоюза.

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Водоëмная башня XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги
Водоëмная башня XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги
Водоëмная башня XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги
Водоëмная башня XIX века на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги
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