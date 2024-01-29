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Российская ПВО сработала по целям в Белгородской области

21:27
  • понедельник
  • 29 января 2024

Пострадавших нет

Силы российской противовоздушной обороны уничтожили несколько целей в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, объекты сбили на подлете к поселку Горьковский.

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Гладков уточнил в Telegram-канале, что система ПВО сработала в Грайворонском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор сообщил, что есть повреждения. В поселке Хотмыжск выбито окно в частном жилом доме, посечены машина и забор. В светлое время суток представители властей продолжат подворовой обход территории.

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