Российская ПВО сработала по целям в Белгородской области

Пострадавших нет

Силы российской противовоздушной обороны уничтожили несколько целей в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, объекты сбили на подлете к поселку Горьковский.

Гладков уточнил в Telegram-канале, что система ПВО сработала в Грайворонском городском округе. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор сообщил, что есть повреждения. В поселке Хотмыжск выбито окно в частном жилом доме, посечены машина и забор. В светлое время суток представители властей продолжат подворовой обход территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"