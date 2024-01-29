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Минобороны сообщило детали атаки ВСУ на Белгородскую область

21:56
  • понедельник
  • 29 января 2024

Сбито три снаряда РСЗО

Очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на российской территории пресекли силы ПВО. ВСУ на сей раз использовали реактивную систему залпового огня "Ураган", сообщили в Минобороны России.  

Российская ПВО сработала по целям в Белгородской области
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В военном ведомстве уточнили, что около 20.30 29 января дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено три реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что несколько объектов сбиты на подлете к поселку Горьковский в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения - выбито окно в частном жилом доме, посечены машина и забор.

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