Минобороны сообщило детали атаки ВСУ на Белгородскую область

Сбито три снаряда РСЗО

Очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на российской территории пресекли силы ПВО. ВСУ на сей раз использовали реактивную систему залпового огня "Ураган", сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что около 20.30 29 января дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено три реактивных снаряда над территорией Белгородской области.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что несколько объектов сбиты на подлете к поселку Горьковский в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения - выбито окно в частном жилом доме, посечены машина и забор.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"