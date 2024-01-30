Экономист Юшков: Европе не удалось безболезненно отказаться от сотрудничества с Россией

История с аграриями - лишь частное проявление экономических проблем ЕС

В каком состоянии находится европейский рынок энергоресурсов? Насколько глубока зависимость стран ЕС от поставок из США?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"История с аграриями - лишь частное проявление экономических проблем, которые Европу захлестывают. Отказаться от сотрудничества с Россией безболезненно не удалось. Да, появился некий новый баланс цен, в том числе на газ, но за счет чего он произошел? Просто за счет того, что сократился потребитель. Нет потребителя - нет проблем", отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео

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