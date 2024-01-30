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Путин провел встречи с губернаторами Петербурга и Ленинградской области

07:18
  • вторник
  • 30 января 2024

Президент отметил положительную динамику

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент отметил положительную динамику в социально-экономическом развитии Северной столицы.

Путин: Посмотрел данные официальные по Петербургу - хорошо развивается город. Темп промышленного производства в Петербурге в три раза выше, чем по стране. Хороший показатель. Аварийного жилья не так много. Уровень финансовой обеспеченности хороший. Безработица на минимальном уровне. Хорошие показатели.

Беглов: 1 триллион в 2023 году - это инвестиции, которые вложили в Санкт-Петербург, поэтому ту задачу, которую перед нами ставили, мы ее, соответственно, выполнили.

Путин: Это значит, что такой темп развития будет сохранен. Если триллион вложен, он же будет давать отдачу.

Беглов: И, конечно, ваше поручение по поводу обязательств перед участниками СВО и их семьями. Мы уже закладываем это в бюджет. Это и дети, и бесплатный проезд, питание, детские сады и многое другое, чтобы воины, которые находятся на передовой, были спокойны за свои семьи. Это наша прямая ответственность. 

О поддержке мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне СВО, сообщил Владимиру Путину губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На встрече также обсудили социально-экономические вопросы - в частности, решение проблемы обманутых дольщиков и работу программы "Земский доктор".

Зашла речь и о демографической ситуации. Как отметил президент, в регионе наблюдается постоянный прирост населения. Дрозденко подтвердил - с 2012 года жителей стало на 400 тысяч больше.

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