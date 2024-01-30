Путин провел встречи с губернаторами Петербурга и Ленинградской области

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Президент отметил положительную динамику в социально-экономическом развитии Северной столицы.

Путин: Посмотрел данные официальные по Петербургу - хорошо развивается город. Темп промышленного производства в Петербурге в три раза выше, чем по стране. Хороший показатель. Аварийного жилья не так много. Уровень финансовой обеспеченности хороший. Безработица на минимальном уровне. Хорошие показатели.

Беглов: 1 триллион в 2023 году - это инвестиции, которые вложили в Санкт-Петербург, поэтому ту задачу, которую перед нами ставили, мы ее, соответственно, выполнили.

Путин: Это значит, что такой темп развития будет сохранен. Если триллион вложен, он же будет давать отдачу.

Беглов: И, конечно, ваше поручение по поводу обязательств перед участниками СВО и их семьями. Мы уже закладываем это в бюджет. Это и дети, и бесплатный проезд, питание, детские сады и многое другое, чтобы воины, которые находятся на передовой, были спокойны за свои семьи. Это наша прямая ответственность.