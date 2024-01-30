ВС России поразили свыше 90 целей на краснолиманском направлении

На донецком отбиты шесть атак штурмовых групп ВСУ

На купянском направлении российские войска разгромили противника и полностью овладели населенным пунктом Табаевка. На донецком отбиты шесть атак штурмовых групп ВСУ, за сутки неприятель потерял убитыми и ранеными более 210 боевиков. На краснолиманском участке фронта российские подразделения поразили свыше 90 вражеских целей.

В районе Угледара расчеты тяжелых огнеметных систем группировки "Восток" выжигают опорники ВСУ. "Солнцепеки" работают на относительно небольшом расстоянии от линии соприкосновения - до 5 километров. И никогда не выезжают на позиции в одиночку. Их всегда сопровождает группа огневой поддержки. Спастись от удара ТОС противнику не удается даже в хорошо оборудованных блиндажах. Огнеметчики расчищают путь штурмовым отрядам.

На краснолиманском направлении наносят точные удары по врагу "Аллигаторы". Вертолеты Ка-52 уничтожили очередной опорный пункт ВСУ и скопление легкобронированной техники радикалов. Отработали неуправляемыми ракетами С-8. Точные координаты целей летчики получили от передовой группы авианаводчиков. На счету экипажей "Аллигаторов" уже сотни успешных боевых вылетов.

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