Минобороны представило новых героев СВО

Рядовой Сергей Савченко с экипажем во всеоружии встретили бронегруппу противника

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Рядовой Сергей Савченко с экипажем во всеоружии встретили бронегруппу противника. Наш танк открыл точный огонь с замаскированных позиций, уничтожив четыре единицы бронетехники иностранного производства. При переходе на запасной рубеж экипаж был атакован вражеским беспилотником. Сергей эвакуировал товарищей из подбитой машины и оказал помощь раненому.

Старшему сержанту Дмитрию Служенко приходилось под ударами неприятеля выводить нашу поврежденную технику с поля боя, а потом в полевых и стационарных условиях ремонтировать ее. В кратчайшие сроки он вернул на передовую десять машин. Благодаря профессионализму Дмитрия обеспечена непрерывная работа танковых подразделений.

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