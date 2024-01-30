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Израиль отчитался об уничтожении более 2 тысяч боевиков ХАМАС

08:18
  • вторник
  • 30 января 2024

Еще триста исламистов задержаны

Не менее двадцати палестинцев, в основном женщины и дети, стали жертвами израильских ударов по сектору Газа. Обстрелам подверглись жилые дома в столице анклава, лагерь Нусейрат и окрестности Хан-Юниса.

Армия выпустила новое предупреждение для оставшихся в городах жителей и беженцев - им предписано снова переместиться в спокойные от обстрелов районы. Во время масштабной зачистки Хан-Юниса ЦАХАЛ сообщила об обнаружении сети подземных тоннелей и отчиталась об уничтожении более двух тысяч боевиков ХАМАС. Еще триста исламистов задержаны. Серией ракетных ударов израильская армия обменялась и с ливанским движением "Хезболла".

Надежды на перемирие в Палестине связывают с новым предложением по обмену пленными. Предварительный проект сделки после переговоров в Париже с Израилем Катар и Египет передали на рассмотрение ХАМАС.

Между тем в Иерусалиме митингуют родственники заложников и требуют от правительства как можно скорее добиться возвращения своих близких. Протестующие на границе с сектором Газа попытались помешать доставке в анклав гуманитарной помощи. По их мнению, в грузовиках находятся боеприпасы.

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