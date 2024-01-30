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В Тульской области загорелось бывшее общежитие

08:25
  • вторник
  • 30 января 2024

Из здания эвакуировали 40 человек

Несколько часов боролись с огнем сотрудники МЧС в здании бывшего общежития в городе Ясногорске Тульской области. Возгорание началось на четвертом этаже.

Пламя быстро перекинулось на кровлю, огонь тушили на площади 800 квадратных метров. Эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей. Никто не пострадал.

Несколько жильцов остались в пункте временного размещения, остальные отправились к родственникам. Погорельцам окажут помощь, тем, кому необходимо, предоставят жилье из маневренного фонда. Причины ЧП выясняют.

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Возгорание общежития в Тульской области
Возгорание общежития в Тульской области
Возгорание общежития в Тульской области
Возгорание общежития в Тульской области
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