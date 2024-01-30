Наш ответ Голливуду: "Мосфильм" отмечает 100-летний юбилей

За 100 лет - 2,5 тысячи картин

Сто лет на "Мосфильме" звучат магические слова, с которых начинается кино. 30 января 1924 года на экраны вышел фильм "На крыльях ввысь". Первый снятый на новой студии. Эту дату и считают днем рождения "Мосфильма". И уже в конце двадцатых годов прошлого века на Ленинских горах приступили к строительству советской фабрики грез - нашего ответа Голливуду.

За 100 лет - 2,5 тысячи картин. Свои лучшие фильмы снимали здесь все легендарные отечественные режиссеры, начиная с Эйзенштейна. Знаменитый "Броненосца "Потемкина" был снят в 1925 году.

"Это был почти что дебют молодого режиссера, и удивительно, но он накрыл все человечество своим феноменальным успехом. О нем написаны тонны книг! Сам режиссер проснулся знаменитым, как писали раньше в романах", - отметил историк кино Николай Изволов.

Кинорежиссер и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров на киностудию пришел в середине семидесятых годов прошлого века и свое первое впечатление помнит отлично. Получил тогда символичное благословение от мэтра.

"Я стою в коридоре около отдела кадров и вдруг смотрю - по коридору идет Смоктуновский. Вот он увидел меня, улыбнулся, похлопал по плечу. Сказал - о, симпатичный парнишка! И пошел дальше. И я несколько обалдел, потому что Иннокентий Михалыч тогда уже был большая звезда", - вспоминает он.

В семидесятые сама атмосфера на студии была космическая. Жизнь кипела, в коридорах "Мосфильма" буквально вершились судьбы и карьеры. И говорили исключительно о кино. А вот в девяностые коридоры "Мосфильма" опустели. Это были самые тяжелые годы в жизни студии.

"Ужасное время. Одна картина вообще была на студии, по коридорам собаки ходили стаей. Даже представить себе нельзя, до какой степени все было разрушено", - говорит Шахназаров.

Киностудию удалось возродить, модернизировать. Технологически она сейчас одна из лучших в мире. И мало у кого такая богатейшая коллекция реквизита, созданная за сто лет. Все вещи здесь - киногерои.

Еще в середине семидесятых годов прошлого века на "Мосфильме" приняли решение сохранять костюмы известных киноперсонажей. Вот платье Ирины Муравьевой из фильма "Москва слезам не верит", а это - наряды Натальи Андрейченко из "Леди Макбет Мценского уезда". И если такие костюмы - скорее музейный вариант, их бережно хранят, то все остальные, а их триста с лишним тысяч, востребованы постоянно.

"Нашумевшее "Слово пацана" - у нас очень много вещей взяли, потому что у нас сохранились подлинные вещи того времени, то есть ценность наших вещей в том, что они настоящие", - указала Алла Оленева, художник по костюмам "Дома костюма и реквизита".

К юбилею "Мосфильм" сам себе преподнес подарки. Новый, самый большой в Европе съемочный павильон - уже семнадцатый! А еще - современный киноконцертный зал!

"Мосфильм" - город в городе - стал настоящей российской фабрикой грез. А что касается будущего, никто не сомневается - и следующие 100 лет здесь будут снимать кино.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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