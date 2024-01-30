"Понимаю, что такое боль": Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Миши Блищака

У мальчика - серьезное генетическое заболевание

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Миши Блищака. У мальчика серьезное генетическое заболевание - первичный иммунодефицит. Организм ребенка не может противостоять вирусам и бактериям. Мише уже провели пересадку костного мозга. И сейчас у мальчика - период очень тяжелого восстановления. Чтобы детский организм справился с болезнью и успешно прошел посттрансплантационный период, срочно требуется курс специальной терапии. Общая стоимость лекарств - почти три миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мише 12 лет. 11 из них прошли под постоянным наблюдением врачей.

"Нам сначала поставили диагноз "рак", это был шок, это было больно. Но потом мы его обследовали. И у него просто был абсцесс печени. Нам его вырезали", - вспоминает мама.

Но точный диагноз Мише поставили лишь в 4 года. Первичный иммунодефицит. Это генетическая поломка в иммунной системе. Из-за этого в организме ребенка возникали постоянные абсцессы. Мальчик уже перенес 20 операций.

Вся семья у Миши очень сильная. И ему тоже достался волевой характер. Родные решили переехать в Петербург, где врачи готовы были помочь. Мальчику провели пересадку костного мозга. И после - началось тяжелое восстановление. Каждый день - кровотечения и рвота. Две недели Миша совсем не мог есть. Это время близкие вспоминают со слезами.

Как только бабушка Миши узнала, что внуку стало чуть лучше и вернулся аппетит, тут же помчалась в больницу. Привезла ему еды.

"Сейчас вот прихожу сюда, к Мишке, с детства называю его Умкой. Очень хороший парень, очень смышленый. Прошел день - спросила, как там Мишка, как ночь прошла, если все нормально, у меня уже бальзам на сердце. И уже идем вперед. Продолжаем бороться", - говорит она.

В непростые ночи, когда боль и невозможно уснуть, мальчика спасают мечты о собственной рок-группе. Миша обожает играть на гитаре. Но в больнице это невозможно. Он очень ждет, когда вернется домой и возьмет в руки любимый инструмент. Есть у него мечты и более масштабные.

"Хочу в дальнейшем стать врачом. Хочу, чтобы все люди, все дети были здоровыми, всех лечить. И я не хочу, чтобы кто-то болел. Потому что сколько я перенес... Я понимаю, что такое боль", - говорит Миша.

Когда ему станет лучше, он снова сможет ходить в школу. И даже покататься на самокате. Но сейчас критически важно пройти необходимую терапию.

"В целом Миша перенес трансплантацию удовлетворительно. Были те осложнения, которые мы привыкли видеть. Для борьбы с инфекционными осложнениями требуется своевременное проведение противогрибковой, антибактериальной терапии. Если вовремя не провести противомикробную, то ребенок может погибнуть", - рассказала врач-гематолог Полина Шевелева.

Лекарства, без которых Миша не сможет выжить, стоят почти 3 миллиона рублей.

"Очень прошу помочь, не оставлять нашего Мишеньку, чтобы в дальнейшем он был здоровый. Чтобы не знал, что такое больницы, и смог осуществить свои мечты", - просит мама.

Чем раньше удастся начать лечение, тем быстрее появится результат. И Мишу вскоре смогут отпустить домой. Там его очень ждет старшая сестра.

Миша и его мама надеются, что летом вся семья поедет за город. Они купят бассейн. Будут играть с его маленькой племянницей. И мальчик, наконец, забудет, что такое бесконечная боль.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Михаила Блищака, программа 1888

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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