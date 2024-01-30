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Российские силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник

08:19
  • вторник
  • 30 января 2024

Пресечены атаки ВСУ на несколько регионов России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник. Об этом во вторник, 30 января, рассказали в Министерстве обороны России.

Беспилотник упал возле загородного лагеря в Ростовской области
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью
Украинский БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Ведомство уточнило, что 11 беспилотников были уничтожены и перехвачены над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

В частности, глава Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что БПЛА Вооруженных сил Украины был ликвидирован над территорией Навлинского района. Никто не пострадал.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале рассказал, что над акваторией в районе Бельбека сбит украинский беспилотник. Пострадавших нет, повреждения инфраструктуры не выявлены.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российские войска будут делать все для сведения к минимуму опасности обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории нашей страны.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что регионы Центрального федерального округа усилили противовоздушную оборону из-за обострения угроз со стороны Украины и усиления диверсионной активности киевского режима.

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