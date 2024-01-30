В ЕС согласовали предложение по использованию доходов от активов России

Это затрагивает активы, замороженные в рамках санкций

Постпреды государств — членов Евросоюза вечером понедельника, 29 января, согласились с предложением Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине. Об этом рассказали в представительстве Бельгии в Совете ЕС.

Дипломаты не стали раскрывать подробности согласованных схем и механизмов, сообщает "Интерфакс".

Однако еще в октябре 2023 года в Бельгии анонсировали формирование фонда за счет налогообложения доходов с российских активов, блокированных в Европе в рамках рестрикций. Его объем может достигать 1,7 миллиарда евро.

Ранее источники в ЕС утверждали, что до конфискации активов России, заблокированных в европейской юрисдикции, дело не дойдет, поскольку риски чрезмерно велики в сравнении с потенциальными преимуществами. Брюссель тревожит не только юридический аспект подобного шага, но и возможные последствия для единой европейской валюты.

При этом Бельгия уже пообещала, что в 2024 году передаст в качестве помощи Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об использовании самих активов в интересах киевского режима речь не идет.

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