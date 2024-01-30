Российские войска выдавили националистов с территории коксохимического комбината и дачного поселка

С рассвета на купянском направлении идет массированный штурм позиций ВСУ. С воздуха активно работает авиация. С земли - гаубицы. После комбинированной огневой подготовки в атаку поднимаются мотострелки. Разведчики захватывают еще одну линию окопов. Сейчас самое главное - выбить радикалов с холмов вокруг Табаевки.

Освободив это село, российская группировка уничтожила крупнейший центр радиоэлектронной борьбы ВСУ. И, по сути, открыла себе дорогу на Купянск. Серьезных укрепрайонов на пути нет. Поэтому наши войска одновременно начали охватывать полукольцом сразу четыре украинских гарнизона - в Кисловке, Новоселовке, Котляровке и Степовом.

Под ударами тяжелых огнеметов трещит оборона ВСУ в Песчаном и Берестовом. Захвачены несколько лесопосадок. Совокупные потери ВСУ на этих участках - более 100 человек. Вдоль обочин и полях - разбитые колонны. Сожженные британские танки "Челленджер", рядом в степи - броневик "Брэдли".

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Экипажами тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение по 93 целям, в том числе четырем опорным пунктам, четырем районам скопления техники и более 50 районам сосредоточения живой силы и средств противника".

На южнодонецком направлении всего 20 российских бойцов прорвали фронт на глубину до полутора километров. Захвачены сразу шесть опорных пунктов ВСУ. Целая рота националистов бежит.

День за днем ВСУ теряют позиции и в Авдеевке. Российские войска выдавили националистов с территории коксохимического комбината и дачного поселка. Но главное - бои идут и в самом городе. Наши отряды уже контролируют более 10 процентов авдеевского укрепрайона. И этот неприятный для националистов факт вынужден признать и Киев и его западные кураторы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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