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Вступление Украины в ЕС оценили в 190 миллиардов евро

11:42
  • вторник
  • 30 января 2024

Деньги для этой цели можно сэкономить на самих украинцах

Французские фермеры теперь сами себе и полиция и таможня. На границе с Испанией останавливают все фуры и проверяют, откуда едет груз. Но сильнее всего страсти кипят вокруг столицы Франции. Город вторые сутки в транспортной блокаде. На дорогах уже не только заграждения из тракторов, но и горящие покрышки и живые щиты в установленных палатках. Судя по масштабам акции, противостоять ей власти уже не в состоянии.

А ведь эксперты изначально предупреждали: либерализация импорта с Украины будет ошибкой, но власти ЕС в угоду политическим интересам пошли на это. Теперь пожинают плоды. Экс-руководитель Единой сельскохозяйственной политики Евросоюза Жан-Люк Демарти считает, что свободный импорт украинских товаров нужно срочно отменить. При этом поддерживать Киев нужно. Но другими методами. Какими, правда, не уточнил.

В Германии Институт немецкой экономики посчитал, что вступление Украины в ЕС будет стоить объединению почти 190 миллиардов евро. А возможно - и больше. Деньги для этой цели можно сэкономить, например, на тех же украинцах - так поступила Норвегия, решив серьезно ограничить пособия для беженцев.

А еще средства можно украсть у России. Постпреды ЕС согласовали предварительное предложение Еврокомиссии по использованию для поддержки Киева доходов от замороженных активов. Вот только пойдут эти деньги, скорее всего, на закупки новых партий оружия для продолжения боевых действий. Именно такой сценарий диктуют Европе.

"Лишь небольшая часть ежегодных расходов на оборону США помогла Украине уничтожить большую часть боеспособности России, не подвергая при этом опасности ни одного американского солдата. То, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим прочного, справедливого мира, мы должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов. Оружие Украине - это путь к миру", - заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Откровеннее и не скажешь: США бережет своих солдат, пока украинцы гибнут на поле боя. Вот только пассаж об уничтожении боеспособности России вызывает большие вопросы. На той же пресс-конференции госсекретарь Блинкен признал, что в Вашингтоне уже заметили серьезные последствия прекращения военной помощи Украине. 

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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