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В Москве представили рейтинг вузов

11:50
  • вторник
  • 30 января 2024

Больше 300 учебных заведений впервые оценивали, исходя из масштабов подготовки IT-специалистов

Новым информационным технологиям в образовании посвящена научно-практическая конференция, которая открылась в Москве. На ней представили рейтинг лучших вузов для изучения цифровой экономики.

Больше 300 учебных заведений впервые оценивали, исходя из масштабов подготовки IT-специалистов, а также с учетом востребованности выпускников в бизнес-сфере. Итоговые результаты сформированы для Москвы и Санкт-Петербурга, а также отдельно - для других регионов.

"Мы разработали специальную методологию, по которой посмотрели на то, как московские, питерские региональные вузы могут конкурировать друг с другом. Показали, какие достижения есть среди этих вузов. Какие вузы вырвались в лидеры", - отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

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