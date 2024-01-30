В Москве представили рейтинг вузов

Больше 300 учебных заведений впервые оценивали, исходя из масштабов подготовки IT-специалистов

Новым информационным технологиям в образовании посвящена научно-практическая конференция, которая открылась в Москве. На ней представили рейтинг лучших вузов для изучения цифровой экономики.

Больше 300 учебных заведений впервые оценивали, исходя из масштабов подготовки IT-специалистов, а также с учетом востребованности выпускников в бизнес-сфере. Итоговые результаты сформированы для Москвы и Санкт-Петербурга, а также отдельно - для других регионов.

"Мы разработали специальную методологию, по которой посмотрели на то, как московские, питерские региональные вузы могут конкурировать друг с другом. Показали, какие достижения есть среди этих вузов. Какие вузы вырвались в лидеры", - отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".

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