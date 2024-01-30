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Появились подробности о предполагаемой отставке главкома ВСУ

09:08
  • вторник
  • 30 января 2024

От Залужного требуют рапорт об отставке, не предлагая новую должность

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. Так утверждают источники в офисе Зеленского и окружении Залужного, на которые ссылаются украинские СМИ.

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По словам одного из источников, подобное предложение было сделано, но "со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать".

Главком ВСУ отказался писать рапорт об отставке и не намерен этого делать, поскольку "ничего адекватного или существенного Залужному не предложили", максимум — статус помощника или советника, цитирует источники РИА Новости.

Сообщения о конфликте президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного курсируют давно. Источники утверждают, что глава государства пытается сместить Залужного с его должности, однако сталкивается с протестами западных партнеров.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что Залужному приказали "заткнуться" после его заявлений о коррумпированности украинских чиновников, хотя он сказал правду. Эксперт подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о значительном снижении влияния Залужного на украинского президента.

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Валерий Залужный
Валерий Залужный
Валерий Залужный
Валерий Залужный
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