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Блинкен указал на заметные последствия приостановки помощи Украине от США

09:10
  • вторник
  • 30 января 2024

Конгресс отказывается выделять новые средства

Американские власти уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи Украине влияет на ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал в понедельник, 29 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По словам политика, "другого волшебного горшка с деньгами не существует", а уже выделенная американскими законотворцами финансовая подушка для Украины закончилась.

Блинкен призвал Конгресс удовлетворить запрос Белого дома на новые средства для Киева, при этом припугнув парламентариев заметным влиянием отсутствия помощи, но не уточнив, что имеет в виду, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что "можно и геополитически, и финансово остановить Россию", а если Запад прекратит помогать киевскому режиму, это чревато третьей мировой войной.

Американские СМИ пишут, что властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне конфликта с Россией. Западные страны "воздерживались от поставок на Украину западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект". Однако Россия успела выстроить эффективную систему обороны — "лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли".

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